GRELF (GRELF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.298477 $ 0.298477 $ 0.298477 24 timer lav $ 0.312685 $ 0.312685 $ 0.312685 24 timer høy 24 timer lav $ 0.298477$ 0.298477 $ 0.298477 24 timer høy $ 0.312685$ 0.312685 $ 0.312685 All Time High $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 Laveste pris $ 0.02003827$ 0.02003827 $ 0.02003827 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) -3.17% Prisendring (7D) -4.11% Prisendring (7D) -4.11%

GRELF (GRELF) sanntidsprisen er $0.302758. I løpet av de siste 24 timene har GRELF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.298477 og et toppnivå på $ 0.312685, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRELF er $ 1.74, mens den rekordlave prisen er $ 0.02003827.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRELF endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -3.17% over 24 timer og -4.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GRELF (GRELF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Opplagsforsyning 6.67M 6.67M 6.67M Total forsyning 6,666,666.0 6,666,666.0 6,666,666.0

Nåværende markedsverdi på GRELF er $ 2.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRELF er 6.67M, med en total tilgang på 6666666.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.02M.