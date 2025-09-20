GRELF Pris (GRELF)
-0.15%
-3.17%
-4.11%
-4.11%
GRELF (GRELF) sanntidsprisen er $0.302758. I løpet av de siste 24 timene har GRELF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.298477 og et toppnivå på $ 0.312685, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRELF er $ 1.74, mens den rekordlave prisen er $ 0.02003827.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRELF endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -3.17% over 24 timer og -4.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på GRELF er $ 2.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRELF er 6.67M, med en total tilgang på 6666666.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.02M.
I løpet av i dag er prisendringen på GRELF til USD ble $ -0.0099251953978897.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på GRELF til USD ble $ -0.0248173457.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på GRELF til USD ble $ -0.1375799261.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på GRELF til USD ble $ -0.0231443442039447.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.0099251953978897
|-3.17%
|30 dager
|$ -0.0248173457
|-8.19%
|60 dager
|$ -0.1375799261
|-45.44%
|90 dager
|$ -0.0231443442039447
|-7.10%
## What Is GRELF? GRELF is a meme coin currently available on the Hedera and Avalanche networks. GRELF is based around a weird and conventionally unappealing character, named Gerbert the Grelf, who lives under a stump in an enchanted forest. Gerbert the Grelf was originally created on Hedera as a spokesman for the CREETS NFT project. He was then expanded to be the center focus of the GRELF meme coin because the founder, WarlockNKey, thought having a bald, ugly, weirdo as a mascot would be funny. The GRELF project is not about utility; it is about humor, entertainment, and showcasing the wonderful in the weird. ## What is the supply of GRELF? GRELF launched on Hedera mainnet on August 30th, 2022 with a total fixed supply of 6.6 million GRELF tokens (6,666,666.) No keys were created for the project so the amount of supply cannot be increased, decreased, or altered. ### Who is the Founder of GRELF? The founder of GRELF is WarlockNKey. He is doxxed and prioritizes transparency in the operation of his various projects and initiatives. WarlockNKey started his career in Web3 on Hedera in November of 2021 with founding of the CREETS NFT project and he is known for his humor, improvisational nature, and community involvement. ### Where Can I Buy GRELF? GRELF is currently available for purchase via Hedera's [SaucerSwap](https://www.coingecko.com/en/exchanges/saucerswap-dex) and Avalanche's [Pangolin](https://www.coingecko.com/en/exchanges/pangolin) exchanges.
