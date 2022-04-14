GraphLinq Wrapped ETH (WETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GraphLinq Wrapped ETH (WETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GraphLinq Wrapped ETH (WETH) Informasjon WETH is the wrapped version of ETH on the GraphLinq Chain. This token is utilized for all financial transactions on the protocol and to fulfill community needs. It can be used on the GraphLinq Hub, the DeFi core product of the GLQ Chain, which features its own decentralized exchange (DEX). Additionally, GLQ is required to pay transaction gas fees, which are very low. The GraphLinq Hub offers features that appeal to experienced traders and newcomers, making their experience smoother, easier, and more rewarding. What features await you in GraphLinq Hub? • Supplying Liquidity and Earning LP Trading Fees As a cornerstone of DeFi, liquidity provision is central to GraphLinq Hub's functionality. Users can become liquidity providers (LPs) through its robust liquidity pool ecosystem. By supplying liquidity, you enhance market efficiency, earn trading fees as a reward, and support a liquid ecosystem on the GraphLinq Chain. • Swapping ERC20/GraphLinq Chain Tokens Smooth token swaps are crucial for seamless transactions. GraphLinq Hub aims to provide a streamlined solution for swapping ERC20 and GraphLinq Chain tokens. • Earning Yields Through Farming Pools Farming pools on GraphLinq Hub allow you to earn yields by staking your tokens. This is an excellent way to maximize your ROI and benefit from the potential growth of the GraphLinq ecosystem. Offisiell nettside: https://hub.graphlinq.io/ Teknisk dokument: https://2500036798-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvJQkQ50pDkgt6evUlFbl%2Fuploads%2Fmv2pniPs9GefpKbnM2tR%2Flitepaper.pdf?alt=media&token=89bb81fe-ec30-4903-8aca-516e9462c09e Kjøp WETH nå!

GraphLinq Wrapped ETH (WETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GraphLinq Wrapped ETH (WETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 294.24K $ 294.24K $ 294.24K Total forsyning: $ 72.67 $ 72.67 $ 72.67 Sirkulerende forsyning: $ 72.67 $ 72.67 $ 72.67 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 294.24K $ 294.24K $ 294.24K All-time high: $ 4,951.08 $ 4,951.08 $ 4,951.08 All-Time Low: $ 1,427.47 $ 1,427.47 $ 1,427.47 Nåværende pris: $ 4,048.78 $ 4,048.78 $ 4,048.78 Lær mer om GraphLinq Wrapped ETH (WETH) pris

GraphLinq Wrapped ETH (WETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GraphLinq Wrapped ETH (WETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WETHs tokenomics, kan du utforske WETH tokenets livepris!

WETH prisforutsigelse Vil du vite hvor WETH kan være på vei? Vår WETH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WETH tokenets prisforutsigelse nå!

