GraphLinq Wrapped ETH (WETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,393.96 $ 4,393.96 $ 4,393.96 24 timer lav $ 4,554.75 $ 4,554.75 $ 4,554.75 24 timer høy 24 timer lav $ 4,393.96$ 4,393.96 $ 4,393.96 24 timer høy $ 4,554.75$ 4,554.75 $ 4,554.75 All Time High $ 4,951.08$ 4,951.08 $ 4,951.08 Laveste pris $ 1,427.47$ 1,427.47 $ 1,427.47 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.52% Prisendring (7D) -7.08% Prisendring (7D) -7.08%

GraphLinq Wrapped ETH (WETH) sanntidsprisen er $4,417.3. I løpet av de siste 24 timene har WETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,393.96 og et toppnivå på $ 4,554.75, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WETH er $ 4,951.08, mens den rekordlave prisen er $ 1,427.47.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WETH endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.52% over 24 timer og -7.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GraphLinq Wrapped ETH (WETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 321.68K$ 321.68K $ 321.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 321.68K$ 321.68K $ 321.68K Opplagsforsyning 72.82 72.82 72.82 Total forsyning 72.82292642800303 72.82292642800303 72.82292642800303

Nåværende markedsverdi på GraphLinq Wrapped ETH er $ 321.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WETH er 72.82, med en total tilgang på 72.82292642800303. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 321.68K.