Dagens Gradient livepris er 0.661565 USD. Spor prisoppdateringer for GRAY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GRAY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.661565
$0.661565
-8.80%1D
Gradient (GRAY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:10:35 (UTC+8)

Gradient (GRAY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.65536
$ 0.65536
24 timer lav
$ 0.728708
$ 0.728708
24 timer høy

$ 0.65536
$ 0.65536

$ 0.728708
$ 0.728708

$ 2.69
$ 2.69

$ 0.069845
$ 0.069845

-0.03%

-8.83%

-40.54%

-40.54%

Gradient (GRAY) sanntidsprisen er $0.661565. I løpet av de siste 24 timene har GRAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.65536 og et toppnivå på $ 0.728708, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRAY er $ 2.69, mens den rekordlave prisen er $ 0.069845.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRAY endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -8.83% over 24 timer og -40.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gradient (GRAY) Markedsinformasjon

$ 6.62M
$ 6.62M

--
--

$ 6.62M
$ 6.62M

10.00M
10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Gradient er $ 6.62M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRAY er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.62M.

Gradient (GRAY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Gradient til USD ble $ -0.0641224451203994.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Gradient til USD ble $ -0.4028106540.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Gradient til USD ble $ -0.4515006471.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Gradient til USD ble $ -0.796530734623748.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0641224451203994-8.83%
30 dager$ -0.4028106540-60.88%
60 dager$ -0.4515006471-68.24%
90 dager$ -0.796530734623748-54.62%

Hva er Gradient (GRAY)

Gradient proposes a new off-market trading layer. Composed of the CORE (Coordinated Order Routing Engine) and 3 modular trading layers, Gradient is engineered to allow for price-impact free trading. This is achieved by leveraging native market-making & dynamic peer-matching. DEX aggregation is implemented as a fallback to allow for a frictionless trading experience. The $GRAY token acts as the core economic component of the Gradient ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Gradient (GRAY) Ressurs

Offisiell nettside

Gradient Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gradient (GRAY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gradient (GRAY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gradient.

Sjekk Gradientprisprognosen nå!

GRAY til lokale valutaer

Gradient (GRAY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gradient (GRAY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GRAY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Gradient (GRAY)

Hvor mye er Gradient (GRAY) verdt i dag?
Live GRAY prisen i USD er 0.661565 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GRAY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GRAY til USD er $ 0.661565. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Gradient?
Markedsverdien for GRAY er $ 6.62M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GRAY?
Den sirkulerende forsyningen av GRAY er 10.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGRAY ?
GRAY oppnådde en ATH-pris på 2.69 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GRAY?
GRAY så en ATL-pris på 0.069845 USD.
Hva er handelsvolumet til GRAY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GRAY er -- USD.
Vil GRAY gå høyere i år?
GRAY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GRAY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:10:35 (UTC+8)

