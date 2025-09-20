Gradient (GRAY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.65536 24 timer lav $ 0.728708 24 timer høy All Time High $ 2.69 Laveste pris $ 0.069845 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -8.83% Prisendring (7D) -40.54%

Gradient (GRAY) sanntidsprisen er $0.661565. I løpet av de siste 24 timene har GRAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.65536 og et toppnivå på $ 0.728708, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRAY er $ 2.69, mens den rekordlave prisen er $ 0.069845.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRAY endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -8.83% over 24 timer og -40.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gradient (GRAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.62M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.62M Opplagsforsyning 10.00M Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Gradient er $ 6.62M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRAY er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.62M.