Gradient (GRAY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gradient (GRAY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gradient proposes a new off-market trading layer. Composed of the CORE (Coordinated Order Routing Engine) and 3 modular trading layers, Gradient is engineered to allow for price-impact free trading. This is achieved by leveraging native market-making & dynamic peer-matching. DEX aggregation is implemented as a fallback to allow for a frictionless trading experience. The $GRAY token acts as the core economic component of the Gradient ecosystem. Offisiell nettside: https://gradient.trade

Gradient (GRAY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gradient (GRAY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.93M $ 5.93M $ 5.93M Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.93M $ 5.93M $ 5.93M All-time high: $ 2.69 $ 2.69 $ 2.69 All-Time Low: $ 0.069845 $ 0.069845 $ 0.069845 Nåværende pris: $ 0.592999 $ 0.592999 $ 0.592999 Lær mer om Gradient (GRAY) pris

Gradient (GRAY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gradient (GRAY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRAY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRAY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GRAYs tokenomics, kan du utforske GRAY tokenets livepris!

GRAY prisforutsigelse Vil du vite hvor GRAY kan være på vei? Vår GRAY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GRAY tokenets prisforutsigelse nå!

