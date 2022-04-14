Gotti Token (GOTTI) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Gotti Token (GOTTI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Gotti Token (GOTTI) Informasjon

Gotti is the gold standard of tokens. 420x more rare than 1 Bitcoin. We are the premiere store of wealth on the Solana Blockchain.

Offisiell nettside:
https://gottitoken.io/

Gotti Token (GOTTI) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gotti Token (GOTTI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 1.19M
$ 1.19M
Total forsyning:
$ 50.00K
$ 50.00K
Sirkulerende forsyning:
$ 50.00K
$ 50.00K
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 1.19M
$ 1.19M
All-time high:
$ 4,141.09
$ 4,141.09
All-Time Low:
$ 23.6
$ 23.6
Nåværende pris:
$ 23.89
$ 23.89

Gotti Token (GOTTI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Gotti Token (GOTTI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet GOTTI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange GOTTI tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår GOTTIs tokenomics, kan du utforske GOTTI tokenets livepris!

GOTTI prisforutsigelse

Vil du vite hvor GOTTI kan være på vei? Vår GOTTI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.