GOON (GOON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00527208$ 0.00527208 $ 0.00527208 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.18% Prisendring (1D) -6.47% Prisendring (7D) -6.62% Prisendring (7D) -6.62%

GOON (GOON) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GOON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOON er $ 0.00527208, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOON endret seg med -0.18% i løpet av den siste timen, -6.47% over 24 timer og -6.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GOON (GOON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 202.32K$ 202.32K $ 202.32K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 202.32K$ 202.32K $ 202.32K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på GOON er $ 202.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOON er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 202.32K.