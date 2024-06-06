GOON (GOON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GOON (GOON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GOON (GOON) Informasjon PolyGOONs aims to be the social layer of the Polygon AggLayer community, serving as an evangelist for all things Polygon. $GOON was the first token to reach a critical mass and graduate on the newly launched wen.markets on June 6, 2024. It quickly gained attention due to its distinctive mascot, the GOON, a playful take on the word 'Polygon.' Offisiell nettside: https://www.0xgoon.com/

GOON (GOON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GOON (GOON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 175.23K $ 175.23K $ 175.23K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 175.23K $ 175.23K $ 175.23K All-time high: $ 0.00527208 $ 0.00527208 $ 0.00527208 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00017523 $ 0.00017523 $ 0.00017523 Lær mer om GOON (GOON) pris

GOON (GOON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GOON (GOON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOONs tokenomics, kan du utforske GOON tokenets livepris!

GOON prisforutsigelse Vil du vite hvor GOON kan være på vei? Vår GOON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GOON tokenets prisforutsigelse nå!

