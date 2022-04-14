Good Entry (GOOD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Good Entry (GOOD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Good Entry (GOOD) Informasjon GOOD represents the tradeable version of Good Entry project. It can be locked to esGOOD on app.goodentry.io to allow the user to access governance rights and other associated yields. Offisiell nettside: https://goodentry.io/ Teknisk dokument: https://gitbook.goodentry.io/ Kjøp GOOD nå!

Good Entry (GOOD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Good Entry (GOOD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 47.15K $ 47.15K $ 47.15K Total forsyning: $ 673.38M $ 673.38M $ 673.38M Sirkulerende forsyning: $ 466.00M $ 466.00M $ 466.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 68.13K $ 68.13K $ 68.13K All-time high: $ 0.050873 $ 0.050873 $ 0.050873 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00010117 $ 0.00010117 $ 0.00010117 Lær mer om Good Entry (GOOD) pris

Good Entry (GOOD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Good Entry (GOOD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOOD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOOD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOODs tokenomics, kan du utforske GOOD tokenets livepris!

