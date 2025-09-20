Good Entry (GOOD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.050873$ 0.050873 $ 0.050873 Laveste pris $ 0.00003255$ 0.00003255 $ 0.00003255 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.30% Prisendring (7D) -0.30%

Good Entry (GOOD) sanntidsprisen er $0.00010117. I løpet av de siste 24 timene har GOOD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOOD er $ 0.050873, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003255.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOOD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Good Entry (GOOD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 47.15K$ 47.15K $ 47.15K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 68.13K$ 68.13K $ 68.13K Opplagsforsyning 466.00M 466.00M 466.00M Total forsyning 673,383,351.776824 673,383,351.776824 673,383,351.776824

Nåværende markedsverdi på Good Entry er $ 47.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOOD er 466.00M, med en total tilgang på 673383351.776824. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 68.13K.