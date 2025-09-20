Dagens Good Entry livepris er 0.00010117 USD. Spor prisoppdateringer for GOOD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GOOD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Good Entry livepris er 0.00010117 USD. Spor prisoppdateringer for GOOD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GOOD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GOOD

GOOD Prisinformasjon

GOOD teknisk dokument

GOOD Offisiell nettside

GOOD tokenomics

GOOD Prisprognose

Good Entry Pris (GOOD)

1 GOOD til USD livepris:

$0.00010117
$0.00010117$0.00010117
0.00%1D
USD
Good Entry (GOOD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:04:26 (UTC+8)

Good Entry (GOOD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.050873
$ 0.050873$ 0.050873

$ 0.00003255
$ 0.00003255$ 0.00003255

--

--

-0.30%

-0.30%

Good Entry (GOOD) sanntidsprisen er $0.00010117. I løpet av de siste 24 timene har GOOD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOOD er $ 0.050873, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003255.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOOD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Good Entry (GOOD) Markedsinformasjon

$ 47.15K
$ 47.15K$ 47.15K

--
----

$ 68.13K
$ 68.13K$ 68.13K

466.00M
466.00M 466.00M

673,383,351.776824
673,383,351.776824 673,383,351.776824

Nåværende markedsverdi på Good Entry er $ 47.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOOD er 466.00M, med en total tilgang på 673383351.776824. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 68.13K.

Good Entry (GOOD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Good Entry til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Good Entry til USD ble $ -0.0000033041.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Good Entry til USD ble $ -0.0000046101.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Good Entry til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0000033041-3.26%
60 dager$ -0.0000046101-4.55%
90 dager$ 0--

Hva er Good Entry (GOOD)

GOOD represents the tradeable version of Good Entry project. It can be locked to esGOOD on app.goodentry.io to allow the user to access governance rights and other associated yields.

Good Entry (GOOD) Ressurs

Good Entry Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Good Entry (GOOD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Good Entry (GOOD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Good Entry.

Sjekk Good Entryprisprognosen nå!

GOOD til lokale valutaer

Good Entry (GOOD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Good Entry (GOOD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GOOD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Good Entry (GOOD)

Hvor mye er Good Entry (GOOD) verdt i dag?
Live GOOD prisen i USD er 0.00010117 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GOOD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GOOD til USD er $ 0.00010117. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Good Entry?
Markedsverdien for GOOD er $ 47.15K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GOOD?
Den sirkulerende forsyningen av GOOD er 466.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGOOD ?
GOOD oppnådde en ATH-pris på 0.050873 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GOOD?
GOOD så en ATL-pris på 0.00003255 USD.
Hva er handelsvolumet til GOOD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GOOD er -- USD.
Vil GOOD gå høyere i år?
GOOD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GOOD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

