Gooch (GOOCH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00288377$ 0.00288377 $ 0.00288377 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.69% Prisendring (7D) -1.25% Prisendring (7D) -1.25%

Gooch (GOOCH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GOOCH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOOCH er $ 0.00288377, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOOCH endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.69% over 24 timer og -1.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gooch (GOOCH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 150.39$ 150.39 $ 150.39 Fullt utvannet markedsverdi $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 6,969,696,969.0 6,969,696,969.0 6,969,696,969.0

