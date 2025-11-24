Gomble pris i dag

Sanntids Gomble (GM) pris i dag er $ 0.00853801, med en 2.89% endring de siste 24 timene. Nåværende GM til USD konverteringssats er $ 0.00853801 per GM.

Gomble rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,356,572, med en sirkulerende forsyning på 276.03M GM. I løpet av de siste 24 timene GM har den blitt handlet mellom $ 0.00850599(laveste) og $ 0.00886473 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.06274, mens tidenes laveste notering var $ 0.00706647.

Kortsiktig har GM beveget seg +0.37% i løpet av den siste timen og +1.41% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Gomble (GM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.54M$ 8.54M $ 8.54M Opplagsforsyning 276.03M 276.03M 276.03M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

