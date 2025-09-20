GLP1 (GLP1) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02690766$ 0.02690766 $ 0.02690766 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.83% Prisendring (1D) -0.04% Prisendring (7D) +3.02% Prisendring (7D) +3.02%

GLP1 (GLP1) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GLP1 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GLP1 er $ 0.02690766, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GLP1 endret seg med -0.83% i løpet av den siste timen, -0.04% over 24 timer og +3.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GLP1 (GLP1) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.13K$ 32.13K $ 32.13K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.13K$ 32.13K $ 32.13K Opplagsforsyning 999.61M 999.61M 999.61M Total forsyning 999,605,950.962529 999,605,950.962529 999,605,950.962529

Nåværende markedsverdi på GLP1 er $ 32.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GLP1 er 999.61M, med en total tilgang på 999605950.962529. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.13K.