GLP1 (GLP1) tokenomics

GLP1 (GLP1) Informasjon

GLP1 token is a community owned DeSci (decentralized science) token. It is the first DeSci project dedicated to expanding the use case of GLP-1 therapy from humans to our animal friends (veterinary).

The project aims to harness decentralized funding and innovation to explore, research, and promote GLP-1-based treatments for animals.

By engaging a global community of science enthusiasts, researchers, and veterinarians, the project will push the boundaries of therapeutic advancements, fostering a future where GLP-1 therapy improves health outcomes for both humans and their animal companions.

Offisiell nettside:
https://www.glp1.science/
Teknisk dokument:
https://x.com/GLP1onSol/status/1858998837689668072

Markedsverdi:
$ 32.30K
Total forsyning:
$ 999.61M
Sirkulerende forsyning:
$ 999.61M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 32.30K
All-time high:
$ 0.02690766
All-Time Low:
$ 0
Nåværende pris:
$ 0
GLP1 (GLP1) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak GLP1 (GLP1) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet GLP1 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange GLP1 tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår GLP1s tokenomics, kan du utforske GLP1 tokenets livepris!

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.