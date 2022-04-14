Global Coin Research (GCR) tokenomics
Global Coin Research (GCR) Informasjon
Global Coin Research is a social currency (cryptocurrency) for the Global Coin Research community of readers, writers and community members.
The end goal for the $GCR token is to create a community whereby writers and contributors in the GCR community are supported directly by the consumers. The core of the community are these attributes: 1) Curious; 2) Entrepreneurial; 3) Supportive; 4) Inclusive; 5)Integrous; 6)Crypto native and crypto explorers
Global Coin Research (GCR) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Global Coin Research (GCR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Global Coin Research (GCR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Global Coin Research (GCR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet GCR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange GCR tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår GCRs tokenomics, kan du utforske GCR tokenets livepris!
GCR prisforutsigelse
Vil du vite hvor GCR kan være på vei? Vår GCR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.