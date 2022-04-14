Global Coin Research (GCR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Global Coin Research (GCR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Global Coin Research (GCR) Informasjon Global Coin Research is a social currency (cryptocurrency) for the Global Coin Research community of readers, writers and community members. The end goal for the $GCR token is to create a community whereby writers and contributors in the GCR community are supported directly by the consumers. The core of the community are these attributes: 1) Curious; 2) Entrepreneurial; 3) Supportive; 4) Inclusive; 5)Integrous; 6)Crypto native and crypto explorers Offisiell nettside: https://globalcoinresearch.com/ Kjøp GCR nå!

Global Coin Research (GCR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Global Coin Research (GCR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M All-time high: $ 13.24 $ 13.24 $ 13.24 All-Time Low: $ 0.122825 $ 0.122825 $ 0.122825 Nåværende pris: $ 0.123041 $ 0.123041 $ 0.123041 Lær mer om Global Coin Research (GCR) pris

Global Coin Research (GCR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Global Coin Research (GCR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GCR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GCR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GCRs tokenomics, kan du utforske GCR tokenets livepris!

GCR prisforutsigelse Vil du vite hvor GCR kan være på vei? Vår GCR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GCR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!