Global Coin Research (GCR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.122825 $ 0.122825 $ 0.122825 24 timer lav $ 0.123976 $ 0.123976 $ 0.123976 24 timer høy 24 timer lav $ 0.122825$ 0.122825 $ 0.122825 24 timer høy $ 0.123976$ 0.123976 $ 0.123976 All Time High $ 13.24$ 13.24 $ 13.24 Laveste pris $ 0.122825$ 0.122825 $ 0.122825 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.89% Prisendring (7D) -2.00% Prisendring (7D) -2.00%

Global Coin Research (GCR) sanntidsprisen er $0.122848. I løpet av de siste 24 timene har GCR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.122825 og et toppnivå på $ 0.123976, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GCR er $ 13.24, mens den rekordlave prisen er $ 0.122825.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GCR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.89% over 24 timer og -2.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Global Coin Research (GCR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Opplagsforsyning 10.00M 10.00M 10.00M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Global Coin Research er $ 1.23M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GCR er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.23M.