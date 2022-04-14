glamorous (GLAM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i glamorous (GLAM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

glamorous (GLAM) Informasjon $glam is the ultimate symbol of bold vibes & effortless style. Sunglasses on, drink in paw, always cool no matter the chaos. Live glamorous, live unstoppable. ✨✨✨ Our project takes memes back to the grassroots of what meme tokens should be, fun, witty, non shilly. community engagement being at the forefront This is a meme token in its essence with hopes of ultimately having some form of utility that will be incorporated within the community and wider crypto space. Offisiell nettside: https://www.glamcat.lol/ Kjøp GLAM nå!

glamorous (GLAM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for glamorous (GLAM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 86.03K Total forsyning: $ 999.59M Sirkulerende forsyning: $ 999.59M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 86.03K All-time high: $ 0.00395941 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

glamorous (GLAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak glamorous (GLAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GLAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GLAM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GLAMs tokenomics, kan du utforske GLAM tokenets livepris!

GLAM prisforutsigelse Vil du vite hvor GLAM kan være på vei? Vår GLAM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

