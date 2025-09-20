glamorous (GLAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00395941$ 0.00395941 $ 0.00395941 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.35% Prisendring (1D) -3.94% Prisendring (7D) -27.69% Prisendring (7D) -27.69%

glamorous (GLAM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GLAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GLAM er $ 0.00395941, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GLAM endret seg med -0.35% i løpet av den siste timen, -3.94% over 24 timer og -27.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

glamorous (GLAM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 93.43K$ 93.43K $ 93.43K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 93.43K$ 93.43K $ 93.43K Opplagsforsyning 999.59M 999.59M 999.59M Total forsyning 999,588,205.604795 999,588,205.604795 999,588,205.604795

Nåværende markedsverdi på glamorous er $ 93.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GLAM er 999.59M, med en total tilgang på 999588205.604795. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 93.43K.