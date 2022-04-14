Gerta (GERTA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gerta (GERTA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gerta (GERTA) Informasjon GERTA is the world’s first AI-powered “eco-degen” token. It is led by "AI Agent Greta," a razor-tongued digital activist transforming cryptocurrency into an effective tool for tackling climate change. At the bleeding edge of the AI meme revolution, AI Agent Gerta fearlessly roasts critics with sharp data insights and a savage wit. Every $GERTA transaction made by her global community contributes directly to the funding of real-world green initiatives. Offisiell nettside: https://www.gertacoin.com/ Kjøp GERTA nå!

Gerta (GERTA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gerta (GERTA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.36K $ 17.36K $ 17.36K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.36K $ 17.36K $ 17.36K All-time high: $ 0.00141765 $ 0.00141765 $ 0.00141765 All-Time Low: $ 0.0000141 $ 0.0000141 $ 0.0000141 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Gerta (GERTA) pris

Gerta (GERTA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gerta (GERTA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GERTA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GERTA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GERTAs tokenomics, kan du utforske GERTA tokenets livepris!

