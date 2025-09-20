Gerta (GERTA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00141765$ 0.00141765 $ 0.00141765 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.34% Prisendring (7D) +14.42% Prisendring (7D) +14.42%

Gerta (GERTA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GERTA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GERTA er $ 0.00141765, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GERTA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.34% over 24 timer og +14.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gerta (GERTA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.04K$ 19.04K $ 19.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.04K$ 19.04K $ 19.04K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Gerta er $ 19.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GERTA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.04K.