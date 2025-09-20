Generational Wealth (WEALTH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00064668 $ 0.00064668 $ 0.00064668 24 timer lav $ 0.00070851 $ 0.00070851 $ 0.00070851 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00064668$ 0.00064668 $ 0.00064668 24 timer høy $ 0.00070851$ 0.00070851 $ 0.00070851 All Time High $ 0.00296045$ 0.00296045 $ 0.00296045 Laveste pris $ 0.00021552$ 0.00021552 $ 0.00021552 Prisendring (1H) +0.47% Prisendring (1D) -6.44% Prisendring (7D) -27.37% Prisendring (7D) -27.37%

Generational Wealth (WEALTH) sanntidsprisen er $0.00065249. I løpet av de siste 24 timene har WEALTH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00064668 og et toppnivå på $ 0.00070851, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WEALTH er $ 0.00296045, mens den rekordlave prisen er $ 0.00021552.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WEALTH endret seg med +0.47% i løpet av den siste timen, -6.44% over 24 timer og -27.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Generational Wealth (WEALTH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 652.31K$ 652.31K $ 652.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 652.31K$ 652.31K $ 652.31K Opplagsforsyning 999.72M 999.72M 999.72M Total forsyning 999,721,191.743005 999,721,191.743005 999,721,191.743005

Nåværende markedsverdi på Generational Wealth er $ 652.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WEALTH er 999.72M, med en total tilgang på 999721191.743005. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 652.31K.