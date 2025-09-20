Gemach (GMAC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00177509 $ 0.00177509 $ 0.00177509 24 timer lav $ 0.00186133 $ 0.00186133 $ 0.00186133 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00177509$ 0.00177509 $ 0.00177509 24 timer høy $ 0.00186133$ 0.00186133 $ 0.00186133 All Time High $ 0.01028798$ 0.01028798 $ 0.01028798 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) -3.04% Prisendring (7D) -14.56% Prisendring (7D) -14.56%

Gemach (GMAC) sanntidsprisen er $0.00179874. I løpet av de siste 24 timene har GMAC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00177509 og et toppnivå på $ 0.00186133, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GMAC er $ 0.01028798, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GMAC endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -3.04% over 24 timer og -14.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gemach (GMAC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 899.08K$ 899.08K $ 899.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 899.08K$ 899.08K $ 899.08K Opplagsforsyning 500.00M 500.00M 500.00M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Gemach er $ 899.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GMAC er 500.00M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 899.08K.