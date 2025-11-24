GEM pris i dag

Sanntids GEM (GEM) pris i dag er $ 0.00001312, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende GEM til USD konverteringssats er $ 0.00001312 per GEM.

GEM rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 13,124.8, med en sirkulerende forsyning på 1.00B GEM. I løpet av de siste 24 timene GEM har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00033079, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001241.

Kortsiktig har GEM beveget seg -- i løpet av den siste timen og -15.13% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

GEM (GEM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.12K$ 13.12K $ 13.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.12K$ 13.12K $ 13.12K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på GEM er $ 13.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GEM er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.12K.