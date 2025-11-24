Hva er $GAPPY

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gap Tooth Lizard ($GAPPY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gap Tooth Lizard ($GAPPY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 180.07K $ 180.07K $ 180.07K Total forsyning: $ 99.91B $ 99.91B $ 99.91B Sirkulerende forsyning: $ 99.91B $ 99.91B $ 99.91B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 180.07K $ 180.07K $ 180.07K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Gap Tooth Lizard ($GAPPY) pris Kjøp $GAPPY nå!

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Informasjon Offisiell nettside: https://flaunch.gg/base/coin/0xfca9fc2cb2dde04732ad07e4bb73db8cc8bfed1d

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gap Tooth Lizard ($GAPPY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $GAPPY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $GAPPY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $GAPPYs tokenomics, kan du utforske $GAPPY tokenets livepris!

$GAPPY prisforutsigelse Vil du vite hvor $GAPPY kan være på vei? Vår $GAPPY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $GAPPY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!