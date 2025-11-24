Gap Tooth Lizard pris i dag

Sanntids Gap Tooth Lizard ($GAPPY) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende $GAPPY til USD konverteringssats er -- per $GAPPY.

Gap Tooth Lizard rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 174,694, med en sirkulerende forsyning på 99.91B $GAPPY. I løpet av de siste 24 timene $GAPPY har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har $GAPPY beveget seg -- i løpet av den siste timen og -18.05% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 174.69K$ 174.69K $ 174.69K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 174.69K$ 174.69K $ 174.69K Opplagsforsyning 99.91B 99.91B 99.91B Total forsyning 99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557

