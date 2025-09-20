Dagens Game Guide livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Game Guide livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Game Guide (GG) Prisinformasjon (USD)

Game Guide (GG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GG er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GG endret seg med +9.18% i løpet av den siste timen, +52.28% over 24 timer og +46.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nåværende markedsverdi på Game Guide er $ 55.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GG er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 55.23K.

Hva er Game Guide (GG)

Game Guide ($GG) is a community-driven token and open template initiated by Adam, the developer of SURV, to demonstrate a streamlined approach to turning Web2 games into Web3 applications using the Idos Games platform. By leveraging real code, video documentation, and a playable demo (Survival.io), the guide walks developers through the full process of token integration, wallet connectivity, and on-chain game logic on BNB Chain. The aim is to show that launching a Web3 game no longer demands large development teams or venture capital — just practical tools, accessible infrastructure, and community support. $GG serves as both the utility and reward layer for experiments, incentives, and community-driven iterations. It’s a practical path into GameFi, built for builders.

