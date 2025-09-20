Galvan (IZE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00703689$ 0.00703689 $ 0.00703689 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.17% Prisendring (1D) +0.93% Prisendring (7D) +7.65% Prisendring (7D) +7.65%

Galvan (IZE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har IZE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IZE er $ 0.00703689, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IZE endret seg med -0.17% i løpet av den siste timen, +0.93% over 24 timer og +7.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Galvan (IZE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 708.18K$ 708.18K $ 708.18K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 708.18K$ 708.18K $ 708.18K Opplagsforsyning 6.41B 6.41B 6.41B Total forsyning 6,406,868,267.685435 6,406,868,267.685435 6,406,868,267.685435

Nåværende markedsverdi på Galvan er $ 708.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IZE er 6.41B, med en total tilgang på 6406868267.685435. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 708.18K.