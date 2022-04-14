Fuzzybear (FUZZY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fuzzybear (FUZZY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Fuzzybear (FUZZY) Informasjon Fuzzybear ($FUZZY) is a memecoin on the XRP Ledger (XRPL), created to honor the legacy of the well-known XRPL address ‘Fuzzybear,’ which famously placed a DEX order in 2014: 1 XRP for 1 BTC. The token embodies the spirit of decentralization and community-driven growth, focusing on fun, engagement, and organic expansion. With its unique narrative and strong community, Fuzzybear grows naturally as more supporters join the movement. Offisiell nettside: https://fuzzyxrp.com/ Kjøp FUZZY nå!

Fuzzybear (FUZZY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fuzzybear (FUZZY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.06M $ 14.06M $ 14.06M Total forsyning: $ 321.00B $ 321.00B $ 321.00B Sirkulerende forsyning: $ 317.77B $ 317.77B $ 317.77B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.21M $ 14.21M $ 14.21M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Fuzzybear (FUZZY) pris

Fuzzybear (FUZZY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fuzzybear (FUZZY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FUZZY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FUZZY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FUZZYs tokenomics, kan du utforske FUZZY tokenets livepris!

FUZZY prisforutsigelse Vil du vite hvor FUZZY kan være på vei? Vår FUZZY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FUZZY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!