Fulcrom (FUL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00750194 24 timer høy $ 0.00780249 All Time High $ 0.04004179 Laveste pris $ 0.00315451 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) -2.10% Prisendring (7D) -8.91%

Fulcrom (FUL) sanntidsprisen er $0.00758308. I løpet av de siste 24 timene har FUL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00750194 og et toppnivå på $ 0.00780249, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FUL er $ 0.04004179, mens den rekordlave prisen er $ 0.00315451.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FUL endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -2.10% over 24 timer og -8.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fulcrom (FUL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.83M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 167.35M Opplagsforsyning 2.13B Total forsyning 20,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Fulcrom er $ 17.83M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FUL er 2.13B, med en total tilgang på 20000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 167.35M.