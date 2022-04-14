Fulcrom (FUL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fulcrom (FUL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Fulcrom (FUL) Informasjon What is the project about? Fulcrom is a decentralised perpetual exchange that allows users to trade leveraged positions with low fees and zero price impact, whilst having the peace of mind that all trades and collateral are stored transparently on-chain. What makes your project unique? Whilst we understand that Perpetuals are indeed a major form of innovation in the space, we also recognise that many of such perpetual contracts are being traded on centralised exchanges, many of which may not be transparent with usage of funds. The team is a strong believer of decentralisation and transparency and with the vision of bringing perpetuals on-chain, Fulcrom was born. History of your project. Fulcrom Beta went live on 28 Feb and had IDO on VVS Finance on 16 Mar. With a short period of around 1 month, we generated 100M accumulative trading volume with more than 5000 active traders. What’s next for your project? Fulcrom is planning to expand our tradable token in pool, further enhance our core product feature with more analytics and visualised data, improving user onboarding journey, as well as hosting trading competition and points system. What can your token be used for? FUL is fulcrom native governance token, with FUL, users can earn platform revenue with staking rewards. We are also planning to utilise FUL in the future trading competition and point system Offisiell nettside: https://fulcrom.finance/ Teknisk dokument: https://docs.fulcrom.finance Kjøp FUL nå!

Fulcrom (FUL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fulcrom (FUL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.83M $ 17.83M $ 17.83M Total forsyning: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.13B $ 2.13B $ 2.13B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 167.35M $ 167.35M $ 167.35M All-time high: $ 0.04004179 $ 0.04004179 $ 0.04004179 All-Time Low: $ 0.00315451 $ 0.00315451 $ 0.00315451 Nåværende pris: $ 0.0067968 $ 0.0067968 $ 0.0067968 Lær mer om Fulcrom (FUL) pris

Fulcrom (FUL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fulcrom (FUL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FUL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FUL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FULs tokenomics, kan du utforske FUL tokenets livepris!

FUL prisforutsigelse Vil du vite hvor FUL kan være på vei? Vår FUL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FUL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!