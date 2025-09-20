fug (FUG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0056308$ 0.0056308 $ 0.0056308 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -1.06% Prisendring (7D) -0.39% Prisendring (7D) -0.39%

fug (FUG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FUG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FUG er $ 0.0056308, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FUG endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.06% over 24 timer og -0.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

fug (FUG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.97K$ 20.97K $ 20.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.97K$ 20.97K $ 20.97K Opplagsforsyning 999.66M 999.66M 999.66M Total forsyning 999,661,111.636313 999,661,111.636313 999,661,111.636313

Nåværende markedsverdi på fug er $ 20.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FUG er 999.66M, med en total tilgang på 999661111.636313. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.97K.