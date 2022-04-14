fug (FUG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i fug (FUG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

fug (FUG) Informasjon Fug is a frog meme coin Solana, captivating users with its mascot fug the frog. What started as a simple project logo quickly transformed into a beloved symbol, inspiring an ever-growing community and an explosion of creative content. The fug community thrives on sharing their creations, flooding the internet with memes, jokes, and witty wordplay that celebrate fug's quirky charm. As a fun and accessible community token, fug welcomes everyone to join in on the excitement. The movement has sparked a trend of replacing everyday verbs with "fug," leading to a lot of clever and humorous expressions that spread the word far and wide. In essence, fug is more than just a meme coin—it's a movement centered around laughter, creativity, and a shared love for a funny frog. Offisiell nettside: https://www.fugsol.xyz/

fug (FUG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for fug (FUG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.74K Total forsyning: $ 999.66M Sirkulerende forsyning: $ 999.66M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.74K All-time high: $ 0.0056308 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

fug (FUG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak fug (FUG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FUG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FUG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FUGs tokenomics, kan du utforske FUG tokenets livepris!

FUG prisforutsigelse Vil du vite hvor FUG kan være på vei? Vår FUG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FUG tokenets prisforutsigelse nå!

