FROK (FROK) Informasjon The FROK project is building towards a future where intelligence (test-time compute) is priced and distributed similarly to blockspace and gas markets. The ultimate form-factor Frok seeks to enable is pay-per-use, raw intelligence. From just-in-time created features to code runtime environments and more, Frok aims to cater to the needs of power users, with a distinct focus on speed and ergonomics. Offisiell nettside: https://frok.com/ Kjøp FROK nå!

FROK (FROK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FROK (FROK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.21M $ 6.21M $ 6.21M Total forsyning: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M Sirkulerende forsyning: $ 200.92M $ 200.92M $ 200.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.01M $ 13.01M $ 13.01M All-time high: $ 0.250266 $ 0.250266 $ 0.250266 All-Time Low: $ 0.01712246 $ 0.01712246 $ 0.01712246 Nåværende pris: $ 0.03088414 $ 0.03088414 $ 0.03088414 Lær mer om FROK (FROK) pris

FROK (FROK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FROK (FROK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FROK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FROK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FROKs tokenomics, kan du utforske FROK tokenets livepris!

