FROK (FROK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03159685 $ 0.03159685 $ 0.03159685 24 timer lav $ 0.03296516 $ 0.03296516 $ 0.03296516 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03159685$ 0.03159685 $ 0.03159685 24 timer høy $ 0.03296516$ 0.03296516 $ 0.03296516 All Time High $ 0.250266$ 0.250266 $ 0.250266 Laveste pris $ 0.01712246$ 0.01712246 $ 0.01712246 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) -3.00% Prisendring (7D) -6.79% Prisendring (7D) -6.79%

FROK (FROK) sanntidsprisen er $0.03191617. I løpet av de siste 24 timene har FROK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03159685 og et toppnivå på $ 0.03296516, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FROK er $ 0.250266, mens den rekordlave prisen er $ 0.01712246.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FROK endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -3.00% over 24 timer og -6.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FROK (FROK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.42M$ 6.42M $ 6.42M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.44M$ 13.44M $ 13.44M Opplagsforsyning 200.92M 200.92M 200.92M Total forsyning 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

Nåværende markedsverdi på FROK er $ 6.42M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FROK er 200.92M, med en total tilgang på 420690000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.44M.