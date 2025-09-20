Dagens FROK livepris er 0.03191617 USD. Spor prisoppdateringer for FROK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FROK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens FROK livepris er 0.03191617 USD. Spor prisoppdateringer for FROK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FROK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

FROK Pris (FROK)

1 FROK til USD livepris:

$0.03191617
$0.03191617
-3.00%1D
FROK (FROK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:15:32 (UTC+8)

FROK (FROK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03159685
$ 0.03159685
24 timer lav
$ 0.03296516
$ 0.03296516
24 timer høy

$ 0.03159685
$ 0.03159685

$ 0.03296516
$ 0.03296516

$ 0.250266
$ 0.250266

$ 0.01712246
$ 0.01712246

+0.08%

-3.00%

-6.79%

-6.79%

FROK (FROK) sanntidsprisen er $0.03191617. I løpet av de siste 24 timene har FROK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03159685 og et toppnivå på $ 0.03296516, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FROK er $ 0.250266, mens den rekordlave prisen er $ 0.01712246.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FROK endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -3.00% over 24 timer og -6.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FROK (FROK) Markedsinformasjon

$ 6.42M
$ 6.42M

--
--

$ 13.44M
$ 13.44M

200.92M
200.92M

420,690,000.0
420,690,000.0

Nåværende markedsverdi på FROK er $ 6.42M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FROK er 200.92M, med en total tilgang på 420690000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.44M.

FROK (FROK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på FROK til USD ble $ -0.00099028662870454.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på FROK til USD ble $ -0.0077317783.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på FROK til USD ble $ -0.0096680653.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på FROK til USD ble $ -0.00560467590141616.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00099028662870454-3.00%
30 dager$ -0.0077317783-24.22%
60 dager$ -0.0096680653-30.29%
90 dager$ -0.00560467590141616-14.93%

Hva er FROK (FROK)

The FROK project is building towards a future where intelligence (test-time compute) is priced and distributed similarly to blockspace and gas markets. The ultimate form-factor Frok seeks to enable is pay-per-use, raw intelligence. From just-in-time created features to code runtime environments and more, Frok aims to cater to the needs of power users, with a distinct focus on speed and ergonomics.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

FROK (FROK) Ressurs

Offisiell nettside

FROK Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FROK (FROK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FROK (FROK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FROK.

Sjekk FROKprisprognosen nå!

FROK til lokale valutaer

FROK (FROK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FROK (FROK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FROK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om FROK (FROK)

Hvor mye er FROK (FROK) verdt i dag?
Live FROK prisen i USD er 0.03191617 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FROK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FROK til USD er $ 0.03191617. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FROK?
Markedsverdien for FROK er $ 6.42M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FROK?
Den sirkulerende forsyningen av FROK er 200.92M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFROK ?
FROK oppnådde en ATH-pris på 0.250266 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FROK?
FROK så en ATL-pris på 0.01712246 USD.
Hva er handelsvolumet til FROK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FROK er -- USD.
Vil FROK gå høyere i år?
FROK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FROK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:15:32 (UTC+8)

