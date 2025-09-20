Frax USD (FRXUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.999245 $ 0.999245 $ 0.999245 24 timer lav $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24 timer høy 24 timer lav $ 0.999245$ 0.999245 $ 0.999245 24 timer høy $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 All Time High $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Laveste pris $ 0.97622$ 0.97622 $ 0.97622 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -0.00% Prisendring (7D) -0.00% Prisendring (7D) -0.00%

Frax USD (FRXUSD) sanntidsprisen er $0.99987. I løpet av de siste 24 timene har FRXUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.999245 og et toppnivå på $ 1.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FRXUSD er $ 1.007, mens den rekordlave prisen er $ 0.97622.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FRXUSD endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og -0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Frax USD (FRXUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 65.69M$ 65.69M $ 65.69M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 65.69M$ 65.69M $ 65.69M Opplagsforsyning 65.70M 65.70M 65.70M Total forsyning 65,696,266.4529489 65,696,266.4529489 65,696,266.4529489

Nåværende markedsverdi på Frax USD er $ 65.69M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FRXUSD er 65.70M, med en total tilgang på 65696266.4529489. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 65.69M.