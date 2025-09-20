Dagens Frax USD livepris er 0.99987 USD. Spor prisoppdateringer for FRXUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FRXUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Frax USD livepris er 0.99987 USD. Spor prisoppdateringer for FRXUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FRXUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Frax USD Pris (FRXUSD)

1 FRXUSD til USD livepris:

$0.999924
$0.999924
0.00%1D
Frax USD (FRXUSD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:08:30 (UTC+8)

Frax USD (FRXUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.01%

-0.00%

-0.00%

-0.00%

Frax USD (FRXUSD) sanntidsprisen er $0.99987. I løpet av de siste 24 timene har FRXUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.999245 og et toppnivå på $ 1.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FRXUSD er $ 1.007, mens den rekordlave prisen er $ 0.97622.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FRXUSD endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og -0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Frax USD (FRXUSD) Markedsinformasjon

--
----

65,696,266.4529489
65,696,266.4529489 65,696,266.4529489

Nåværende markedsverdi på Frax USD er $ 65.69M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FRXUSD er 65.70M, med en total tilgang på 65696266.4529489. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 65.69M.

Frax USD (FRXUSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Frax USD til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Frax USD til USD ble $ +0.0000429944.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Frax USD til USD ble $ -0.0006591143.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Frax USD til USD ble $ +0.0005106474287797.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.00%
30 dager$ +0.0000429944+0.00%
60 dager$ -0.0006591143-0.06%
90 dager$ +0.0005106474287797+0.05%

Hva er Frax USD (FRXUSD)

Frax USD (frxUSD) is a fiat-redeemable, fully-collateralized stablecoin issued by the Frax Finance Protocol. It operates using a hybrid model where governance-approved enshrined custodians mint and redeem frxUSD backed by cash-equivalent reserves, while advanced onchain mechanisms developed by the Frax Finance Protocol ensure stability, security, and seamless usability across DeFi and traditional financial systems.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Frax USD (FRXUSD) Ressurs

Offisiell nettside

Frax USD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Frax USD (FRXUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Frax USD (FRXUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Frax USD.

Sjekk Frax USDprisprognosen nå!

FRXUSD til lokale valutaer

Frax USD (FRXUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Frax USD (FRXUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FRXUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Frax USD (FRXUSD)

Hvor mye er Frax USD (FRXUSD) verdt i dag?
Live FRXUSD prisen i USD er 0.99987 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FRXUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FRXUSD til USD er $ 0.99987. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Frax USD?
Markedsverdien for FRXUSD er $ 65.69M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FRXUSD?
Den sirkulerende forsyningen av FRXUSD er 65.70M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFRXUSD ?
FRXUSD oppnådde en ATH-pris på 1.007 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FRXUSD?
FRXUSD så en ATL-pris på 0.97622 USD.
Hva er handelsvolumet til FRXUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FRXUSD er -- USD.
Vil FRXUSD gå høyere i år?
FRXUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FRXUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:08:30 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.