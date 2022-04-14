Frax USD (FRXUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Frax USD (FRXUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Frax USD (FRXUSD) Informasjon Frax USD (frxUSD) is a fiat-redeemable, fully-collateralized stablecoin issued by the Frax Finance Protocol. It operates using a hybrid model where governance-approved enshrined custodians mint and redeem frxUSD backed by cash-equivalent reserves, while advanced onchain mechanisms developed by the Frax Finance Protocol ensure stability, security, and seamless usability across DeFi and traditional financial systems. Offisiell nettside: https://frax.com

Frax USD (FRXUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Frax USD (FRXUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 64.26M $ 64.26M $ 64.26M Total forsyning: $ 64.30M $ 64.30M $ 64.30M Sirkulerende forsyning: $ 64.31M $ 64.31M $ 64.31M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 64.26M $ 64.26M $ 64.26M All-time high: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 All-Time Low: $ 0.97622 $ 0.97622 $ 0.97622 Nåværende pris: $ 0.999385 $ 0.999385 $ 0.999385 Lær mer om Frax USD (FRXUSD) pris

Frax USD (FRXUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Frax USD (FRXUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FRXUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FRXUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FRXUSDs tokenomics, kan du utforske FRXUSD tokenets livepris!

FRXUSD prisforutsigelse Vil du vite hvor FRXUSD kan være på vei? Vår FRXUSD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FRXUSD tokenets prisforutsigelse nå!

