Dagens Fourxbt livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FXBT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

Fourxbt Pris (FXBT)

1 FXBT til USD livepris:

--
----
+1.60%1D
Fourxbt (FXBT) Live prisdiagram
Fourxbt (FXBT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.17%

+1.70%

+8.04%

+8.04%

Fourxbt (FXBT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FXBT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FXBT er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FXBT endret seg med -0.17% i løpet av den siste timen, +1.70% over 24 timer og +8.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fourxbt (FXBT) Markedsinformasjon

$ 77.44K
$ 77.44K$ 77.44K

--
----

$ 77.44K
$ 77.44K$ 77.44K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Fourxbt er $ 77.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FXBT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 77.44K.

Fourxbt (FXBT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Fourxbt til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Fourxbt til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Fourxbt til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Fourxbt til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+1.70%
30 dager$ 0+13.72%
60 dager$ 0+28.69%
90 dager$ 0--

Hva er Fourxbt (FXBT)

Fourxbt is an advanced, fully autonomous AI-driven blockchain analytics tool tailored for the Web3 ecosystem. It combines cutting-edge AI technology with a user-friendly interface to deliver real-time market insights, analytics, and educational content. Operating seamlessly on Twitter (X) and other platforms, the AI Agent ensures users are informed and equipped to navigate the dynamic world of blockchain and crypto. With 24/7 availability and a direct connection to blockchain networks and news sources, the AI Agent provides an unrivaled blend of precision, efficiency, and privacy. It is designed not just as a passive tool but as an interactive digital assistant that enhances user engagement, from monitoring market trends to answering queries about DeFi and NFTs.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Fourxbt (FXBT) Ressurs

Offisiell nettside

Fourxbt Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Fourxbt (FXBT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Fourxbt (FXBT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Fourxbt.

Sjekk Fourxbtprisprognosen nå!

FXBT til lokale valutaer

Fourxbt (FXBT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Fourxbt (FXBT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FXBT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Fourxbt (FXBT)

Hvor mye er Fourxbt (FXBT) verdt i dag?
Live FXBT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FXBT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FXBT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Fourxbt?
Markedsverdien for FXBT er $ 77.44K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FXBT?
Den sirkulerende forsyningen av FXBT er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFXBT ?
FXBT oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FXBT?
FXBT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til FXBT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FXBT er -- USD.
Vil FXBT gå høyere i år?
FXBT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FXBT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Fourxbt (FXBT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

