FOUR pris i dag

Sanntids FOUR (FOUR) pris i dag er $ 0.00000668, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende FOUR til USD konverteringssats er $ 0.00000668 per FOUR.

FOUR rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,676.27, med en sirkulerende forsyning på 1.00B FOUR. I løpet av de siste 24 timene FOUR har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0006579, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000651.

Kortsiktig har FOUR beveget seg -- i løpet av den siste timen og -12.55% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

FOUR (FOUR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.68K$ 6.68K $ 6.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.68K$ 6.68K $ 6.68K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

