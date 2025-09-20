Fold (FLD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0016849 24 timer høy $ 0.00183063 All Time High $ 0.00856556 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +1.00% Prisendring (1D) +2.96% Prisendring (7D) -2.27%

Fold (FLD) sanntidsprisen er $0.00178469. I løpet av de siste 24 timene har FLD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0016849 og et toppnivå på $ 0.00183063, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLD er $ 0.00856556, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLD endret seg med +1.00% i løpet av den siste timen, +2.96% over 24 timer og -2.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fold (FLD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.22M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.73M Opplagsforsyning 1.24B Total forsyning 2,652,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Fold er $ 2.22M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLD er 1.24B, med en total tilgang på 2652000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.73M.