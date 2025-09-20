Dagens Fold livepris er 0.00178469 USD. Spor prisoppdateringer for FLD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FLD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Fold livepris er 0.00178469 USD. Spor prisoppdateringer for FLD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FLD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 FLD til USD livepris:

$0.00178469
$0.00178469$0.00178469
+2.90%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Fold (FLD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:35:46 (UTC+8)

Fold (FLD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0016849
$ 0.0016849$ 0.0016849
24 timer lav
$ 0.00183063
$ 0.00183063$ 0.00183063
24 timer høy

$ 0.0016849
$ 0.0016849$ 0.0016849

$ 0.00183063
$ 0.00183063$ 0.00183063

$ 0.00856556
$ 0.00856556$ 0.00856556

$ 0
$ 0$ 0

+1.00%

+2.96%

-2.27%

-2.27%

Fold (FLD) sanntidsprisen er $0.00178469. I løpet av de siste 24 timene har FLD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0016849 og et toppnivå på $ 0.00183063, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLD er $ 0.00856556, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLD endret seg med +1.00% i løpet av den siste timen, +2.96% over 24 timer og -2.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fold (FLD) Markedsinformasjon

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

--
----

$ 4.73M
$ 4.73M$ 4.73M

1.24B
1.24B 1.24B

2,652,000,000.0
2,652,000,000.0 2,652,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Fold er $ 2.22M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLD er 1.24B, med en total tilgang på 2652000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.73M.

Fold (FLD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Fold til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Fold til USD ble $ -0.0000687608.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Fold til USD ble $ +0.0000882366.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Fold til USD ble $ +0.0008816433689781773.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+2.96%
30 dager$ -0.0000687608-3.85%
60 dager$ +0.0000882366+4.94%
90 dager$ +0.0008816433689781773+97.63%

Hva er Fold (FLD)

$FLD is the token that powers the entire LabNinety1 ecosystem. NFT token "miners" through Ninety1NFT allow for the fair distribution of $FLD over a 26 year emission schedule. These NFTs are auto-staked, as is $FLD. Selected LPs are qualified for staking emissions as well and can be staked on the Ninety1.io dAPP. The initial ciculating supply of $FLD was ZERO. There are no team tokens, presales, or unlocks.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

Fold (FLD) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Fold Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Fold (FLD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Fold (FLD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Fold.

Sjekk Foldprisprognosen nå!

FLD til lokale valutaer

Fold (FLD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Fold (FLD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FLD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Fold (FLD)

Hvor mye er Fold (FLD) verdt i dag?
Live FLD prisen i USD er 0.00178469 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FLD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FLD til USD er $ 0.00178469. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Fold?
Markedsverdien for FLD er $ 2.22M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FLD?
Den sirkulerende forsyningen av FLD er 1.24B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFLD ?
FLD oppnådde en ATH-pris på 0.00856556 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FLD?
FLD så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til FLD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FLD er -- USD.
Vil FLD gå høyere i år?
FLD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FLD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:35:46 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.