Fold (FLD) Informasjon $FLD is the token that powers the entire LabNinety1 ecosystem. NFT token "miners" through Ninety1NFT allow for the fair distribution of $FLD over a 26 year emission schedule. These NFTs are auto-staked, as is $FLD. Selected LPs are qualified for staking emissions as well and can be staked on the Ninety1.io dAPP. The initial ciculating supply of $FLD was ZERO. There are no team tokens, presales, or unlocks. Offisiell nettside: https://www.ninety1.io/ Teknisk dokument: https://www.docdroid.net/4j8fezR/ninety1-wpfinal22feb2023-pdf Kjøp FLD nå!

Fold (FLD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fold (FLD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Total forsyning: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B Sirkulerende forsyning: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.19M $ 4.19M $ 4.19M All-time high: $ 0.00856556 $ 0.00856556 $ 0.00856556 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00157734 $ 0.00157734 $ 0.00157734 Lær mer om Fold (FLD) pris

Fold (FLD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fold (FLD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FLD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FLD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FLDs tokenomics, kan du utforske FLD tokenets livepris!

FLD prisforutsigelse Vil du vite hvor FLD kan være på vei? Vår FLD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FLD tokenets prisforutsigelse nå!

