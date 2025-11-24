Foku pris i dag

Sanntids Foku (FOKU) pris i dag er $ 0.00003598, med en 2.42% endring de siste 24 timene. Nåværende FOKU til USD konverteringssats er $ 0.00003598 per FOKU.

Foku rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 35,145, med en sirkulerende forsyning på 976.81M FOKU. I løpet av de siste 24 timene FOKU har den blitt handlet mellom $ 0.00003493(laveste) og $ 0.00003637 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00025762, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002768.

Kortsiktig har FOKU beveget seg +0.34% i løpet av den siste timen og -19.22% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Foku (FOKU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 35.15K$ 35.15K $ 35.15K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 35.15K$ 35.15K $ 35.15K Opplagsforsyning 976.81M 976.81M 976.81M Total forsyning 976,808,883.5889966 976,808,883.5889966 976,808,883.5889966

Nåværende markedsverdi på Foku er $ 35.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FOKU er 976.81M, med en total tilgang på 976808883.5889966. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 35.15K.