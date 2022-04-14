Fluxbot (FLUXB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fluxbot (FLUXB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Fluxbot (FLUXB) Informasjon Fluxbot is Solana's #1 Telegram trading bot. Fluxbot facilitates next generation trading with lightning-fast swaps and snipers allowing users to buy and sell tokens across Solana, including for Token 2022/SPL+ tokens. Winner of Hyperdrive Hackathon (Grand Champion) at Solana Breakpoint 2023, and backed by Solana Foundation, Fluxbot features advanced algorithms and robust infrastructure with a built in AI assistant and rugcheck. Offisiell nettside: https://fluxbot.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.fluxbot.xyz/ Kjøp FLUXB nå!

Fluxbot (FLUXB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fluxbot (FLUXB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.61M $ 5.61M $ 5.61M Total forsyning: $ 499.98M $ 499.98M $ 499.98M Sirkulerende forsyning: $ 430.63M $ 430.63M $ 430.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.52M $ 6.52M $ 6.52M All-time high: $ 0.149311 $ 0.149311 $ 0.149311 All-Time Low: $ 0.00191625 $ 0.00191625 $ 0.00191625 Nåværende pris: $ 0.0130324 $ 0.0130324 $ 0.0130324 Lær mer om Fluxbot (FLUXB) pris

Fluxbot (FLUXB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fluxbot (FLUXB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FLUXB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FLUXB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FLUXBs tokenomics, kan du utforske FLUXB tokenets livepris!

FLUXB prisforutsigelse Vil du vite hvor FLUXB kan være på vei? Vår FLUXB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FLUXB tokenets prisforutsigelse nå!

