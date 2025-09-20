Fluxbot (FLUXB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01339047 $ 0.01339047 $ 0.01339047 24 timer lav $ 0.01402579 $ 0.01402579 $ 0.01402579 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01339047$ 0.01339047 $ 0.01339047 24 timer høy $ 0.01402579$ 0.01402579 $ 0.01402579 All Time High $ 0.149311$ 0.149311 $ 0.149311 Laveste pris $ 0.00191625$ 0.00191625 $ 0.00191625 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -3.62% Prisendring (7D) -1.86% Prisendring (7D) -1.86%

Fluxbot (FLUXB) sanntidsprisen er $0.01349769. I løpet av de siste 24 timene har FLUXB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01339047 og et toppnivå på $ 0.01402579, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLUXB er $ 0.149311, mens den rekordlave prisen er $ 0.00191625.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLUXB endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -3.62% over 24 timer og -1.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fluxbot (FLUXB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.81M$ 5.81M $ 5.81M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.75M$ 6.75M $ 6.75M Opplagsforsyning 430.63M 430.63M 430.63M Total forsyning 499,982,902.30875 499,982,902.30875 499,982,902.30875

Nåværende markedsverdi på Fluxbot er $ 5.81M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLUXB er 430.63M, med en total tilgang på 499982902.30875. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.75M.