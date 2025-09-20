Fluffington (FLUFFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00019157 24 timer høy $ 0.00020039 All Time High $ 0.014254 Laveste pris $ 0.00007599 Prisendring (1H) +0.47% Prisendring (1D) -2.53% Prisendring (7D) +2.70%

Fluffington (FLUFFI) sanntidsprisen er $0.00019497. I løpet av de siste 24 timene har FLUFFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00019157 og et toppnivå på $ 0.00020039, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLUFFI er $ 0.014254, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007599.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLUFFI endret seg med +0.47% i løpet av den siste timen, -2.53% over 24 timer og +2.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fluffington (FLUFFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 194.93K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 194.93K Opplagsforsyning 999.76M Total forsyning 999,762,976.157446

Nåværende markedsverdi på Fluffington er $ 194.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLUFFI er 999.76M, med en total tilgang på 999762976.157446. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 194.93K.