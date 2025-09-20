Floor Protocol (FLC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03572394$ 0.03572394 $ 0.03572394 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.23% Prisendring (7D) -0.23%

Floor Protocol (FLC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FLC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLC er $ 0.03572394, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Floor Protocol (FLC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 98.04K$ 98.04K $ 98.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Opplagsforsyning 2.11B 2.11B 2.11B Total forsyning 25,000,000,000.0 25,000,000,000.0 25,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Floor Protocol er $ 98.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLC er 2.11B, med en total tilgang på 25000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.16M.