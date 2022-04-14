flocoin (FLOCO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i flocoin (FLOCO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

flocoin (FLOCO) Informasjon flocoin is a real-world utility token powering eventflo, the first AI and blockchain-based event growth platform. Designed to solve long-standing inefficiencies in the $1T+ global event industry, flocoin enables seamless, fraud-proof ticketing, on-chain insurance, instant payouts, and gamified rewards—all through a decentralized ecosystem. flocoin is integrated into eventflo’s full-stack platform, which is launching with built-in adoption across over 10 million attendees from shareholder and partner events. It also powers EVA, an AI agent trained on $100M+ in ticketing data, helping organizers grow events through smart, automated campaigns. The token operates on a deflationary model via monthly buybacks and burns tied to platform revenue, including ticketing fees, SaaS subscriptions, and insurance modules. This creates sustainable demand and long-term scarcity. Backed by global live entertainment veterans including Roger Field (ex-CEO Live Nation APAC), Richie McNeill (Stereosonic co-founder), and Web3 leaders like Transcend Labs, flocoin is more than a token—it’s the economic engine of the future event economy. Offisiell nettside: https://eventflo.io/flocoin Teknisk dokument: https://eventflo.notion.site/eventflo-whitepaper-13b6cbe51ece8050a0e1dc50943b7023 Kjøp FLOCO nå!

flocoin (FLOCO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for flocoin (FLOCO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 95.34K $ 95.34K $ 95.34K Total forsyning: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Sirkulerende forsyning: $ 873.35K $ 873.35K $ 873.35K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M All-time high: $ 0.795048 $ 0.795048 $ 0.795048 All-Time Low: $ 0.109038 $ 0.109038 $ 0.109038 Nåværende pris: $ 0.109169 $ 0.109169 $ 0.109169 Lær mer om flocoin (FLOCO) pris

flocoin (FLOCO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak flocoin (FLOCO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FLOCO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FLOCO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FLOCOs tokenomics, kan du utforske FLOCO tokenets livepris!

