flocoin (FLOCO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.109038 $ 0.109038 $ 0.109038 24 timer lav $ 0.109384 $ 0.109384 $ 0.109384 24 timer høy 24 timer lav $ 0.109038$ 0.109038 $ 0.109038 24 timer høy $ 0.109384$ 0.109384 $ 0.109384 All Time High $ 0.795048$ 0.795048 $ 0.795048 Laveste pris $ 0.109038$ 0.109038 $ 0.109038 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.19% Prisendring (7D) -3.97% Prisendring (7D) -3.97%

flocoin (FLOCO) sanntidsprisen er $0.109169. I løpet av de siste 24 timene har FLOCO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.109038 og et toppnivå på $ 0.109384, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLOCO er $ 0.795048, mens den rekordlave prisen er $ 0.109038.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLOCO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.19% over 24 timer og -3.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

flocoin (FLOCO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 95.34K$ 95.34K $ 95.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Opplagsforsyning 873.35K 873.35K 873.35K Total forsyning 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Nåværende markedsverdi på flocoin er $ 95.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLOCO er 873.35K, med en total tilgang på 15000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.64M.