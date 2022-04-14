Flippy (FLIPPY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Flippy (FLIPPY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Flippy (FLIPPY) Informasjon The Flippy the Switch project is a meme coin built on the XRPL (XRP Ledger) ecosystem. It focuses on community-driven initiatives, aiming to create a fun and energetic environment within the cryptocurrency space. The project incorporates organic community engagement, including token burns, giveaways, contests, and other interactive activities. Its core mission is to bring together meme coin enthusiasts while leveraging the XRPL blockchain for speed and efficiency, all while promoting the $FLIPPY token as a symbol of fun and connection. Offisiell nettside: https://flippytheswitch.com/ Kjøp FLIPPY nå!

Flippy (FLIPPY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Flippy (FLIPPY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 430.68K $ 430.68K $ 430.68K Total forsyning: $ 865.22K $ 865.22K $ 865.22K Sirkulerende forsyning: $ 865.22K $ 865.22K $ 865.22K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 430.68K $ 430.68K $ 430.68K All-time high: $ 1.56 $ 1.56 $ 1.56 All-Time Low: $ 0.195575 $ 0.195575 $ 0.195575 Nåværende pris: $ 0.498253 $ 0.498253 $ 0.498253 Lær mer om Flippy (FLIPPY) pris

Flippy (FLIPPY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Flippy (FLIPPY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FLIPPY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FLIPPY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FLIPPYs tokenomics, kan du utforske FLIPPY tokenets livepris!

FLIPPY prisforutsigelse Vil du vite hvor FLIPPY kan være på vei? Vår FLIPPY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FLIPPY tokenets prisforutsigelse nå!

