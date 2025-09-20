Flippy (FLIPPY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.623486 $ 0.623486 $ 0.623486 24 timer lav $ 0.641835 $ 0.641835 $ 0.641835 24 timer høy 24 timer lav $ 0.623486$ 0.623486 $ 0.623486 24 timer høy $ 0.641835$ 0.641835 $ 0.641835 All Time High $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 Laveste pris $ 0.195575$ 0.195575 $ 0.195575 Prisendring (1H) +0.17% Prisendring (1D) -2.32% Prisendring (7D) +32.82% Prisendring (7D) +32.82%

Flippy (FLIPPY) sanntidsprisen er $0.626934. I løpet av de siste 24 timene har FLIPPY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.623486 og et toppnivå på $ 0.641835, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLIPPY er $ 1.56, mens den rekordlave prisen er $ 0.195575.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLIPPY endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, -2.32% over 24 timer og +32.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Flippy (FLIPPY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 542.43K$ 542.43K $ 542.43K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 542.43K$ 542.43K $ 542.43K Opplagsforsyning 865.22K 865.22K 865.22K Total forsyning 865,216.0 865,216.0 865,216.0

Nåværende markedsverdi på Flippy er $ 542.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLIPPY er 865.22K, med en total tilgang på 865216.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 542.43K.