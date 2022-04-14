Flare Token (1FLR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Flare Token (1FLR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Flare Token (1FLR) Informasjon What Is 1FLR 1FLR is a decentralized gaming and NFT token. The open-source digital currency was created by a PipeFlare community member who envisioned it as a fun way to reward gamers. 1FLR partnered with PipeFlare in 2021 and now powers their gaming and NFT platform. What Can 1FLR Be Used For? 1FLR can be used to engage with the PipeFlare ecosystem of games and NFTs. 1FLR can be used to purchase in-game items, powerups, memberships, NFTs, and more. 1FLR can also be used by independent game developers as rewards for playing their games. How Can You Buy 1FLR? 1FLR is available for purchase on QuickSwap or other exchanges that support the token. It can be stored on any MATIC Mainnet accessible wallet, including MetaMask and Trust Wallet Offisiell nettside: https://pipeflare.io Kjøp 1FLR nå!

Flare Token (1FLR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Flare Token (1FLR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.08K $ 13.08K $ 13.08K Total forsyning: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Sirkulerende forsyning: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.08K $ 13.08K $ 13.08K All-time high: $ 0.00261622 $ 0.00261622 $ 0.00261622 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Flare Token (1FLR) pris

Flare Token (1FLR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Flare Token (1FLR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 1FLR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 1FLR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 1FLRs tokenomics, kan du utforske 1FLR tokenets livepris!

1FLR prisforutsigelse Vil du vite hvor 1FLR kan være på vei? Vår 1FLR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se 1FLR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!